التربية تعلن مقترحات بشأن امتحانات نصف السنة واستكمال العام الدراسي

2021/03/04 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التربية، الخميس، اللجوء الى امتحان واحد في حال استمرار الحظر الى نهاية الكورس الثاني، مشيرة الى انتظارها قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال وكيل وزارة التربية، فلاح القيسي، في بيان تلقى ان ار تي عربية، إن "امتحانات نصف السنة ستجري اذا رفع الحظر، أما اذا استمر الحظر فسيكون الدوام في النصف الثاني إلكترونيا".

وأضاف ، أنه "اذا استمر الحظر حتى نهاية الكورس الثاني قد نلجأ الى (امتحان واحد) من درجة 100 أو عشرة، وننتظر قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وكانت وزارة التربية قد اقرت في وقت سابق بوجود صعوبات واجهها التعليم الالكتروني مع تلاميذ المراحل الابتدائية الست، والذي أرجعته الى صغر أعمارهم وقلة وعيهم بالتطبيقات الالكترونية.

ا.ح

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