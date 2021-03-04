البرلمان يُصوت على مشروع يخص متوفي كورونا وعلى أعضاء مجلس الأمناء

2021/03/04 | 23:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، الخميس، على مشروع

قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين بسبب

التصدي لكورونا، كما صوت على أعضاء مجلس

الأمناء لشبكة الاعلام.

وقال مصدر برلماني، إن "مجلس النواب

يُصوت على مشروع قانون الحقوق

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