2021/03/04 | 23:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بنجاة مدير

"الجمرك المدني" في منفذ المنذرية من

محاولة اغتيال.

وقال المصدر، إن "مدير الجمرك المدني في

منفذ المنذرية الحدودي مع ايران نجا،

مساء اليوم، من محاولة اغتيال بهجوم

مسل

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