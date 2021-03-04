الخارجية الأميركية: على إيران الالتزام بتعهداتها النووية

2021/03/04 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف برايس أن الولايات المتحدة دعمت الأوروبيين من أجل سحب مشروع قرار إدانة إيران أمام وكالة الطاقة الذرية، كخطوة لإنجاح الحوار.

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