الكاظمي: استقبال العراق للبابا يؤكد عمق الأواصر الإنسانية في بلاد النهرين

2021/03/04 | 23:59 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: استقبال العراق للبابا يؤكد عمق الأواصر الإنسانية في العراق

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