ذلك الشيء - فاتن نور

2021/03/05 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاتن_نور وتجيئني مرة ثانيةآه يا صغيري، النازح من طفولة الوقتهل تكرّر ذاك الحلم؛ ثلاثة يبزغون من عنق جرّة؟ آه أيها العابث بيأسه المبكّر ليس في معبد الفن، غير إناء صبرك المختارالمكوث بالريشة والإزميل، ميراث فطنة للطريق الموحلةاللحن الذي لا يعشو به ليل، والقلم الملبّد بلزوجة الطمي والنار، مرشدان من بيت السحرةيأخذان الروح والأسرار، إلى سكنى حنينهاوحين يبرأ اللحن بلون ......





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