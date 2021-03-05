2021/03/05 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي ترجمة مرتضى العبيديانعقدت خلال شهر فبراير المنقضي الدورة السادسة والعشرين للجلسة العامة للندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية.



واستعرضت أنشطة مكوّناتها خلال السنة المنقضية، كما تناولت بالنقاش تطوّرات الأوضاع الدولية ومهمات الماركسيين اللينينييت على ضوئها.



وقد أصدرت الندوة عديد اللوائح والمقرّرات تتعلق بنضالات الطبقة العاملة والشعوب.



ونحن إذ ننشر اليوم البيان الختامي لهذه الدورة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيان الختامي للجلسة العامة السادسة والعشرين للندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية (ICMLPO) - مرتضى العبيدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيان الختامي للجلسة العامة السادسة والعشرين للندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية (ICMLPO) - مرتضى العبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).