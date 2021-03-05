تعرض مركز شرطة لـ

2021/03/05 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

افاد مصدر أمني، في شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، بتعرض مركز شرطة في قضاء الكحلاء لـ"دكة عشائرية".وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مركز الشرطة في ناحية المشرح التابعة لقضاء الكحلاء تعرض الى دكة عشائرية من قبل أحد عشائر الناحية، بعد منع عناصر شرطة المركز تلك العشيرة من إطلاق النار في الهواء اثناء تشييعهم شخص"، مبيناً أن "إطلاق النار لم يسفر عن وقوع اصابات في صفوف الشرطة أو الاشخاص المسلحين، الذي رد عليهم الشرطة بالاطلاق الناري".واضاف أن "عدد من عناصر الشرطة تلقوا (كوامة) من هذه العشيرة، وهناك تواصل مع وزارة الداخلية في العاصمة بغداد، لغرض التدخل بهذا الامر وفرض هيبة الدولة، ومنع اي تجاوزات على مؤسسات الدولة أو رجال الأمن من قبل أي جهة كانت".

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