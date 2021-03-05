بالوثيقة ...اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية: استئناف امتحانات الدراسات العليا منتصف الشهر الجاري حضورياً

2021/03/05 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ان استئناف امتحانات الدراسات العليا سيكون منتصف الشهر الجاري حضورياً.وقررت استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري والاسنان والتمريض بالدراسة الحضورية يومين في الاسبوع .كما تم التأكيد على وزارتي التعليم والتربية الاستمرار بالدراسة الكترونياً./انتهى9

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