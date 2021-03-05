2021/03/05 | 00:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: طارق حرب

كل التحالفات بين الكتل السياسية

الحالية الممثلة في البرلمان حاليا و

التي تم تسجيلها في مفوضية الانتخابات

وكل التحالفات التي تحصل بين هذه الكتل

الحالية وان لم يتم تسجيلها في المفوضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا قيمة لجميع التحالفات وعلى الكتل التفكير بدور المعارضة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا قيمة لجميع التحالفات وعلى الكتل التفكير بدور المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).