2021/03/05 | 00:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان،

جمال كوجر، ان قرار تخفيض قيمة العملة

العراقية أمام الدولار، انقذ البلاد من

انهيار اقتصادي اكيد، فيما اشار إلى أن

جهات دولية حذرت الحكومة العراقية من

مغبة الانهيار ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: جهات دولية اقترحت سعرين لصرف الدولار أمام الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: جهات دولية اقترحت سعرين لصرف الدولار أمام الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).