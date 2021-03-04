بعد زيارة الصين.. الفريق الدولي يتراجع عن نشر تقرير عن أصل كورونا

2021/03/05 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية يحقق في منشأ فيروس كورونا، لإلغاء تقرير مؤقت عن مهمته الأخيرة في الصين، وسط تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن بشأن التحقيق، ودعوات علماء لإجراء تحقيق جديد.

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