قرارات خاصة بالدراسة لطلبة التخصصات الطبية وموعد الامتحانات

2021/03/05 | 00:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استثنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المراحل المنتهية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض بالدراسة العملية لمدة يومين في الأسبوع فقط.

وقررت اللجنة استئناف امتحانات الدراسات العليا يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من آذار الحالي حضوريا، مع التأكيد على وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الاستمرار بالدراسة الالكترونية وذلك لمكافحة تفشي وباء كورونا.

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