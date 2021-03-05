2021/03/05 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_الحسن يدٌ بيديسيرُ الوجعُ مع الحنينعلى مسار اقتفاء خبايا الذاكرةكظِلَّينترسمهما شمسُأشرقت ذات ذكرى من ماضٍ بعيديتسلّلان معاًبهدوءٍيُشتّت الثرثرات في التأملات الشاردة" رفيقان نحن "يقول الوجعفيجيب الحنين" أنا أنتأو أنت أنالا فرقكلانا وصفٌ لذاك الشعور رفيقان نحنجمعتهما يدُ الصاكِّكوجهين لعملةٍ واحدة "كوجهينما عادا يميّزُ وا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترميم الروح - مريم الحسن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترميم الروح - مريم الحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).