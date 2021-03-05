هل جبهة البوليساريو منظمة ارهابية ؟ - سعيد الوجاني

2021/03/05 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ان الإجابة عن هذا السؤال ، تقتضي بالأساس تحديد مصطلح الإرهاب ، ومن ثم تحديد الفعل الذي يدخل في خانة الإرهاب ..



ذلك ان في عدم وجود تعريف نصي صريح للإرهاب، يبقى الاجتهاد في تسييس كلمة إرهاب ، من تصورات وابتكارات الأنظمة السياسية البوليسية ، التي تكيف معنى الإرهاب فيما يخدم وجودها الآني ، والمستقبلي في علاقاتها مع دول المنتظم الدولي ، ومع الأمم المتحدة ..



فما قد يعتبره هذا الطرف إرهابا ، قد يعت ......





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