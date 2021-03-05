نقض المنظومة الفكرية لدى جون لوك - هيبت بافي حلبجة

2021/03/05 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيبت_بافي_حلبجة لاشك إن الفيلسوف الإنجليزي جون لوك يعتبر من أقوى الشخصيات الفلسفية في إدراكه لمفهوم التجربة ، وفي إدراكه للعلاقة مابين الإنسان كوجود واعي ومابين تلك الموضوعات التي تخص هذا الوعي ، لكنه إرتكب حماقة في تأصيله أسس هذه الإطروحات بناءاٌ على مفهوم الإله .



المقدمة الأولى : على العكس من ديكارت ، يؤكد جون لوك إن العقل لايحتوى أفكاراٌ فطرية ، وإنه صفحة بيضاء يكتسب الأفكار من خلال التجربة والخبرة .



وهذا ......





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