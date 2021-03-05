2021/03/05 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، على أن "الولايات المتحدة ستواصل محاسبة القيادة الحوثية على سلوكها المشين بما في ذلك هجماتها المستمرة ضد الشركاء السعوديين"

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