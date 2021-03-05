مرة أخرى انتخابات، فهل سيجزينا آذار - جواد بولس

2021/03/05 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس يأتينا آذار وهو مثقل بالنعاس وبالعتاب؛ ونحن، عشّاقَه الأثيرين، لا زلنا نجهش، كلٌّ على أريكته، بالهتاف، ونُطعم لياليه أحلامنا والسرابا.



بين آذارين غفونا فتاهت شواطئنا وكل شيء حولنا تغيّر؛ حتى ما حسبناه في قصائدنا ربيعنا، لن يكون فيما يبدو أكثر من ظل كسير "لربيع" أشقائنا العرب؛ فلونه، مثل لون الوجع، أحمر، ومذاقه مثل الرماد الأخضر يخدع ويلسع.



وجهتنا في الثالث والعشرين القادم نحو المجهول، فمن سيضمن ل ......





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