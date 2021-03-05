تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال عنيف قبالة نيوزيلندا

2021/03/05 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، الجمعة، رصده أمواج تسونامي إثر زلزال عنيف بقوة 8,1 درجات وقع قبالة نيوزيلندا، في حين أصدرت السلطات في كل من نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة وفانواتو أوامر لسكان المناطق الساحلية بإخلاء مواقعهم.

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