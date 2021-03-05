الكاظمي يرحب بالبابا فرنسيس عشية وصوله إلى بغداد

2021/03/05 | 02:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رحب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بالبابا فرنسيس عشية وصوله إلى بغداد في رحلة حج تستمر ثلاثة أيام.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي، قبيل منتصف الليل 4 آذار/مارس، "بكلّ محبة وسلام، يستقبل العراق شعبًا وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين ومازالت وستبقى محطتها التاريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة".

وأضاف، "مرحباً بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء".

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