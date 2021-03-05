القضاء الفرنسي يعيد القضية للواجهة.. استدعاء سعد لمجرد في قضية

2021/03/05 | 02:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت قضية المغني المغربي، سعد لمجرد، المتهم بالاغتصاب المرفوق بالعنف إلى الواجهة بعدما قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، بضرورة محاكمته أمام محكمة الجنايات

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