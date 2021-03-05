2021/03/05 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض في بيان إن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، أكدت في اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل"

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