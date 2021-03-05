أمواج تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال عنيف قبالة نيوزيلندا

2021/03/05 | 03:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويلينغتون-(أ ف ب) – حذّر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ صباح الجمعة سائر دول وجزر المنطقة من خطر تعرّضها لأمواج مدّ عالٍ بعد زلزال بقوة 8.1 درجة وقع بالقرب من جزيرة كيرماديك النيوزيلاندية غير المأهولة ولم يتسبّب بضحايا أو أضرار.وقال المركز ومقرّه في ولاية هاواي الأميركية إنّ أمواج تسونامي يمكن […]

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