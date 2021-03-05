مقتل 11 جندياً بينهم ضابط كبير في تحطم مروحية جنوب شرق تركيا

2021/03/05 | 03:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول, 4-3-2021 (أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 11 جندياً بينهم ضابط رفيع المستوى إثر تحطم مروحيتهم العسكرية وسط أحوال جوية سيئة في جنوب شرق البلاد الخميس.وأظهرت مشاهد تلفزيونية من موقع الحادث الأرض مغطاة بالثلوج فيما انحسرت الرؤية بسبب سحب كثيفة في تلك المنطقة الجبلية.وأفاد النائب عن […]

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