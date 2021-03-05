منظمات تناشد واشنطن الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين

2021/03/05 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأميركية الجديدة، الخميس، بأن تعالج، في إطار سياستها الجديدة في منطقة الخليج، "التراجع المأساوي" لحقوق الإنسان في البحرين.

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