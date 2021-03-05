بابا الفاتيكان في العراق

2021/03/05 | 05:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذه الحلقة نناقش مستقبل التعايش السلمي بين مختلف الأديان في العراق، وكيف ستؤثر زيارة البابا على بسط السلام؟

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