2021/03/05 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد موقع يوتيوب أنه سيبقي على قراره بتعليق قناة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالنظر إلى "تهديدات محتملة بالعنف" تستهدف مبنى الكونغرس الأميركي، على غرار الأحداث التي شهدتها العاصمة الأميركية، واشنطن، في السادس من يناير الماضي

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