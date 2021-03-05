"جرعة من الثقة".. بايدن يهنئ "ناسا" على وصول مركبتها المريخ

2021/03/05 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، فريق وكالة "ناسا" الذي أشرف على الهبوط الناجح لمركبة "بيرسيفيرنس" على سطح المريخ، في فبراير الماضي، قائلا إن هذا الإنجاز منح البلاد "جرعة من الثقة"

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