الفتح يصدر بيانا بشأن زيارة بابا الفاتيكان للعراق

2021/03/05 | 06:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر تحالف الفتح في العراق، بياناً بشأن زيارة بابا الفاتيكان الى البلاد، مؤكداً أن هذه الزيارة التاريخية ستكون فرصة وطنية سانحة لتأصيل وحدة النوع الإ...

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