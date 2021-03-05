2021/03/05 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال حملته الانتخابية وفي برنامجه للسياسة الخارجية، وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الانتقاد لقرار سلفه، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض العقوبات من جديد عليها، واصفا إياه بأنه قرار "سيء"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تنجح دبلوماسية بايدن في تقليم أظافر إيران؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تنجح دبلوماسية بايدن في تقليم أظافر إيران؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).