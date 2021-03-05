5 علامات غير معتادة لارتفاع السكر في الدم

2021/03/05 | 07:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتقال موقع Healthline الطبي، إن بعض الأعراض المتعلقة بمرض السكري، يمكن أن تمر بالشخص دون أن يلاحظها لسنوات في مراحلها المبكرة.لأن علامات ارتفاعه في الدم لا تجعلك تشعر بالمرض بالضرورة.وتزيد الإصابة بمرض السكري من خطر الإصابة ببعض الحالات الطبية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية.وإذا ظهرت عليك أي من العلامات …

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