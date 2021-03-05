الحشد الشعبي في العراق يعلن إنتهاء عمليات“ثأر الشهداء”

2021/03/05 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إنتهاء عمليات“ثأر الشهداء” واختتام منجزها الأمني بالوصول لمقر “داعش” الرئيسي....

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