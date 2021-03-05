برنامج زيارة البابا الى العراق.. من سيلتقي؟

2021/03/05 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل الاعلام العراقية الجدول الكامل لزيارة بابا الفاتيكان الى العراق والتي تبدأ اليوم الجمعة....

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