2021/03/05 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن ‏العراق يستقبل بابا الفاتكيان الذي يزور البلاد بكلّ "محبة وسلام"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: ‏العراق يستقبل قداسة البابا بكلّ محبة وسلام) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: ‏العراق يستقبل قداسة البابا بكلّ محبة وسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).