صحيفة: بايدن ألغى ضربة جوية ثانية في سوريا قبل تنفيذها بـ30 دقيقة لهذا السبب

2021/03/05 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 15 فبراير الماضي، هاجمت الميليشيات المدعومة من إيران مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، مما أسفر عن مقتل مقاول وإصابة 7 أميركيين على الأقل.وبعدها بخمسة أيام، استهدفت أربعة صواريخ قاعدة بلد الجوية في العراق، التي تستضيف مئات المتعاقدين الغربيين، مما عزز الاعتقاد المتزايد داخل الإدارة الأميركية بضرورة أن يكون هناك نوع من الرد العسكري.

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