2021/03/05 | 07:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 5 قرارات جديدة تخص الدوام والامتحانات في الكليات والجامعات الحكومية والاهلية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (5 اذار 2021)، تضمنت توجيه من الوزارة الى الجامعات الحكومية والاهلية كافة والهيئات العراقية للحاسبات والمعلومات، تضمنت الاستمرار الاستمرار بالدراسة الكترونياً لطلبة الدراسات الاولية في الجامعات، واستئناف إمتاحانات نهاية الكورس الأول لطلبة الدراسات العليا يوم الاثنين (15 اذار 2021)حضورياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 قرارات جديدة من التعليم العالي بشأن الدوام والامتحانات في الجامعات (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 قرارات جديدة من التعليم العالي بشأن الدوام والامتحانات في الجامعات (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).