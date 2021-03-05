بالفيديو.. فؤاد حسين: بغداد مهيأة للترحيب بقداسة البابا

2021/03/05 | 07:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة الى بغداد تحمل رسالة سلام وتسامح ونبذ للعنف....

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