2021/03/05 | 08:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 قرارات جديدة بشأن الدوام في الجامعات والمدارس.وقررت اللجنة العليا في جلستها الثالثة، اليوم الخميس، استمرار العمل "عن بعد "، بوزارة التعليم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 قرارات جديدة بالعراق بشأن الدوام في الجامعات والمدارس) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 قرارات جديدة بالعراق بشأن الدوام في الجامعات والمدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).