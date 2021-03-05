الحلبوسي: البرلمان العراقي يصوت على قانون موازنة 2021 خلال أيام

2021/03/05 | 08:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، أن مشروع قانون موازنة 2021 سيكون خلال الأيام المقبلة ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليه.وذكر محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس النواب مصرون على المضيء بالتصويت على قانون المحكمة …

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