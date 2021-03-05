شرطة ميسان توضح 'حقيقة ' تعرض احد مراكزها لـ 'دكة عشائرية'

2021/03/05 | 08:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 ساعة

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نفت مديرية شرطة ميسان، الخميس، تعرض احد مراكزها ومنتسبيه إلى دكة عشائرية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (4 آذار 2021)، انه "تناقلت بعض مواقع التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائية عن خبر تعرض مركز شرطة إلى إطلاق عيارات نارية أو إعتداء على إفراده، وهو خبر عار عن الصحة تماما".

وأضاف البيان ان "المديرية تدعو إلى توخي الدقة في تناقل المعلومات واخذ الأخبار من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والإستقرار التي تشهدها ميسان الآمنة بجهود القوات الأمنية وتعاون المواطنين".

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