شاهد.. اختتام عملية

2021/03/05 | 08:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت القوات الأمنية العراقية عملية "ثأر الشهداء" لتطهير وتأمين مناطق جنوب غرب مدينة كركوك من بقايا جماعة "داعش" الوهابية....

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