لعبة الخاشقجي السّياسيّة - نادية خلوف

2021/03/05 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف هل تركية قادمة على إصلاح علاقاتها مع السّعودية ؟ ربما يكون الجواب نعم لو نظرنا إلى القضية الرابحة الخاسرة "قضية خاشقجي"، لا نعرف من يدير تلك القضيّة فتظهر وتختفي ، لكن أولياء الدّم وهم أبناؤه قد يكونوا أسقطوا حقهم ، وهو معترف به في القانون السّعودي ، أي أنّ القضيّة منتهية وفق القانون السّعودي ، وبغض النّظر ، فإن السّؤال هو من يدفع تكاليف إدارة ملف خاشجقجي ليعوم فوق قضيّة شعب كامل يقتل في منتصف ......





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