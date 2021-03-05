الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة الثانية عشرة (12/ 18) - حسن خليل غريب

2021/03/05 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب ثامناً: كيف تستفيد الحركة الثورية العربية من التجربةدروس وعبرإن كانت القوى الخارجية والقوى الانتهازية قد حرفت الحراك الشعبي العربي عن أهدافه، واستغلته في معظم الساحات، إلاَّ أن ذلك يجب أن لا يمر من دون الاستفادة من الجوانب الإيجابية فيه على قلتها.



والاستفادة تشمل مظهرين من المظاهر الإيجابية، وهما:- الأول: سرعة استجابة الجماهير الشعبية كان ما يميز الانتفاضات، والحراكات، سرعة استجابة ......





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