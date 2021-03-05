سجناء بسبب السفر لإسرائيل.. باحث أميركي يكشف قصصا من داخل سجن إيفين الإيراني

2021/03/05 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الباحث الأميركي، شيوي وانغ، والذي تعرض للسجن لمدة 3 سنوات في إيران، أنه التقى يهوديا إيرانيا في سجن إيفين سيء السمعة حبس على خلفية "السفر إلى إسرائيل".

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