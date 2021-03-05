الرافدين يباشر بصرف السلف للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية

2021/03/05 | 08:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، المباشرة بصرف السلف والتقديم عليها من قبل الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية.

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وذكر المصرف في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 اذار 2021)، ان "فروع المصرف تستقبل اعداد كبيرة من الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية لمنحهم السلف والتقديم عليها واستلامها بشكل فوري".

ودعا المصرف الى "الالتزام بالتباعد الصحي لمواجهة كورونا".

وأعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن مباشرته بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر اذار.

وقال المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 آذار 2021)، إنه "تمت المباشرة بصرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".

وأضاف أنه "بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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