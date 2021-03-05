نائب كردي: سكان الإقليم يتساءلون عن مصير 50 مليار دولار

2021/03/05 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال النائب عن تحالف الأمل، غالب محمد، ان هناك 50 مليار دولار واردات النفط الذي باعته حكومة إقليم كردسان لا يعرف عنها سكان الإقليم أي شيء.وقال النائب محمد، في مقابلة متلفزة تابتعها (بغداد اليوم) ان "حكومة إقليم كردستان تعلن بين فترة واخرى انها مديونة 27 مليار دولار، وحين يتم الاستفسار عن أصل هذه الديون، لا يعطون اي جواب"، مضيفا "ولا نعلم من اي جهة استدانت الحكومة هذه المبالغ وبقرار من ولصالح من".واضاف ان "حكومة اقليم كردستان لديها نحو 50 مليار دولار كعائدات النفط المصدر، من 2007 الى 2020، والتي باعت خلال هذه المدة أكثر من مليار و200 مليون برميل نفط".وتابع "كما وانها استلمت مبالغ تقدر بـ11 مليار دولار، من كل الشركات التي تم ابرام العقود معها".واردف "كل هذه الارقام والمبالغ، وحكومة اربيل عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الكرد، وسكان اقليم كردستان يتساءلون عن مصير الاموال الهائلة التي جنتها حكومة الاقليم من بيعها النفط والى اين ذهبت ومن الذي سبب لهم كل هذه المعاناة برغم المليارات التي عدنهم".

وأوضح كتاب صادر من مكتب وزير المالية، عبد الأمير علاوي، ان إقليم كردستان لم يرسل كشفاً بحجم ايراداته منذ 6 سنوات.وجاء في الكتاب الصادر، من مكتب الوزير المالية ويحمل توقيعه، ان إقليم كردستان لم يسلم بغداد كشفاً بإيراداته منذ العام 2014 ولغاية 2020.فيما بين الكتاب ذاته، الذي جاء رداً على كتاب آخر بعثه احد اعضاء البرلمان الى وزارة المالية، بأن بغداد لم تستلم اي ايرادات من كردستان عن كميات النفط المصدرة من إقليم كردستان.

للأطلاع على كتاب وزارة المالية بخصوص ايرادات كردستان (اضغط هنا)

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