2021/03/05 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يغادر روما متوجها الى بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس يغادر روما متوجها الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).