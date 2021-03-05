ليفربول يتلقى الخسارة الخامسة على التوالي في ملعبه

2021/03/05 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فاز فريق تشيلسي على ليفربول بهدف واحد ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز / البريمرليج / ..سجل هدف الفوز لتشيلسي ماسون مونت في الدقيقة 42 من المباراة التي جمعتهما في ملعب الاخير / الانفيلد / .و هذه الخسارة هي الخامسة على التوالي لليفربول ، حامل اللقب ، في ملعبه ، والمرة السابعة على التوالي التي لم يحقق فيها فوزا في ملعبه ./ انتهى

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