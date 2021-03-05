عين الأسد تتألّم وواشنطن حائرة

2021/03/05 | 09:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت 10 صواريخ الطرف الامريكي من قاعدة عين الاسد، فيما سقط منها 2 في القسم الخاص بالتحالف الدولي، وقتل على اثر الهجوم متعاقدان امريكيان واصيب 6 اخ...

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