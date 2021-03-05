4 وزراء في مقدمة القائمة.. الكشف عن موعد استجواب مسؤولين عراقيين

2021/03/05 | 09:39 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

حددت اللجنة القانونية في مجلس النواب، موعد البدء باستجواب المسؤولين، فيما أشارت إلى وجود أربع...

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